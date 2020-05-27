В "Укравтодоре" ответили на обвинения в завышенных ценах на асфальтобетон

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" не завышает цены на асфальтобетон и никоим образом не влияет на его закупочную стоимость, соответственно основанные на этом обвинения - безосновательны и манипулятивны.

Об этом заявили в "Укравтодоре" на странице в Facebook, комментируя недавнее расследование журналистов Bihus.info, пишет "РБК-Украина".

Кроме того, чтобы опровергнуть эти обвинения, в компании пошагово расписали процесс формирования цены закупки асфальтобетона службами автомобильных дорог в регионах. Так, первым шагом является формирование инвесторской документации, в рамках которой служба определяет максимально допустимую цену строительства или ремонта дороги.

"На втором этапе инвестдокументацию проверяет независимая экспертиза, которую проводит не связанная с "Укравтодором" организация. С 2020 года экспертиза является обязательной для всех закупок "Укравтодора". Экспертиза может изменить цену на меньшую - например, показав, где и как можно сэкономить. Часто, чтобы доказать эффективность своей работы, экспертные организации несколько срезают цену", - говорится в комментарии.

Далее происходит объявление тендера, на котором формируется ожидаемая стоимость закупки. При этом, отмечают в "Укравтодоре", по каждому тендеру готовится справка о том, как цены соотносятся с рыночной стоимостью материалов.

"Если цена на асфальтобетон в документации выше, чем рыночная, "Укравтодор" просит Службу прояснить эту ситуацию и, при отсутствии адекватных аргументов, изменить цену. На этом этапе влияние на цену асфальтобетона со стороны служб заканчиваются", - говорится в обращении.

В то же время, цифры, которые привели журналисты, добавляют в "Укравтодоре", были взяты с подписанных контрактов с подрядчиками, не считая того, что перед этим по рыночной цене асфальтобетона уже была сформирована стоимость закупки.

"Если подрядчик хочет указать большую сумму стоимости асфальтобетонной смеси - пожалуйста. Для государства главное результат и стоимость закупки в целом. А ключ проблемы - в устаревшей системе ценообразования", - говорится в комментарии.

При этом, в компании отмечают, что "Укравтодор" видит своим долгом обеспечить жесткий контроль цен на этапе подготовки документации и объявления тендера.

"Именно на этом этапе вся ответственность за ценовую политику лежит на заказчике работ (службах, а не "Укравтодоре"). После победы на тендере, мы ожидаем от подрядчика, что он предоставит качественные услуги, в полном объеме, в установленные сроки и на общую сумму контракта. Опираясь на международный опыт, и опыт реализации проектов МФО, нас должен интересовать конечный результат - сдана в эксплуатацию автомобильная дорога, которая была закуплена на конкурентных торгах по лучшей цене.

Напомним, ранее сообщалось, что государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя.