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"Укравтодор" выбрал подрядчика для развязок в Вите-Почтовой, Чабанах и Стоянке

Работы выполнит азербайджанская Evrascon.

"Укравтодор" выбрал подрядчика для развязок в Вите-Почтовой, Чабанах и Стоянке
Фото: evrascon.com

Азербаджанская корпорация Evrascon выиграла тендер на строительство развязок на подъездах к Киеву в населенных пунктах Вита-Почтовая, Чабаны и Стоянка.

Об этом говорится на сайте Укравтодора.

Победитель тендера должен будет построить две развязки на дороге М-05 Киев - Одесса (км 15+390 - Чабаны, км 21+847 - Вита-Почтовая) и одну на дороге М-06 Киев - Чоп (км 21+767 - Стоянка) в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву". Его финансируют за счет кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Изначально в рамках проекта планировали построить пять развязок, но по двум Киевсовет не выделил землю.

Напомним, что в Чабанах рядом с местом, где планируют построить развязку, в прошлом году в серьезное ДТП попал детский омбудсмен Николай Кулеба.

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