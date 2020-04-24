Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза
"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве неизвестные устроили поджоги на Байковом кладбище

Совокупная площадь, охваченная огнем, составила около 100 кв.м. 

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В Киеве 23 апреля произошел пожар на кладбище по ул. Байковая в Голосеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

На место прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы установили, что загорелся мусор в пяти отдельных очагах на территории кладбища, общей площадью 100 кв. метров.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника поджигания (поджог) неизвестными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Киеве с 17 апреля ограничено посещение всех кладбищ города, кроме как для проведения похорон. Ограничения будут действовать до момента их снятия соответствующим распоряжением комиссии по ЧС. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также