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Оккупационные войска обстреляли Лебединское, ранен украинский военный

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. 

Оккупационные войска обстреляли Лебединское, ранен украинский военный
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В зоне проведения Операции Объединенных сил в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ был ранен один украинский военный. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Возле населенного пункта Лебединское (Донецкая область. - Ред.) противник вел огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Воину предоставили первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. 

Отмечается, что действия вражеских войск не остались безнаказанными - подразделения ООС открыли прицельный огонь ответ из штатного вооружения.

Напомним, что с начала текущих суток противник также обстрелял позиции украинских защитников возле Орехового -  из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам возле Павлополя - из минометов 82 мм. 

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