На Закарпатье пограничники отдела "Ужгород" 23 апреля задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Нарушителей обнаружили в лесу в ходе патрулирования участка границы рядом с н.п. Камяница. Военные Госпогранслужбы вынужденно совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы остановить правонарушителей.

"Задержанные, все мужчины, назвались гражданами Афганистана. Ни у кого из них не было с собой документов. Их личности устанавливаются", - добавили в ГПСУ.

Также продолжаются оперативные мероприятия по установлению причастных к организации переправки незаконных мигрантов через границу.

Напомним, что в феврале неподалеку от Львова в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, нашли четырех нелегалов-подростков. Двое из них показали документы граждан Афганистана, еще двое не имели никаких документов.