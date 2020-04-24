В Украине зарегистрировали самый низкий за столетие уровень воды в реках

В Украине наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Это обусловлено бесснежной зимой и отсутствием дождей, пишет "Радио свобода".

Традиционное наполнение бассейнов рек водой в марте и в начале апреля в этом году фактически не произошло из-за отсутствия таяния снега.

Немного воды прибыло только в горных реках Карпат, где были снега, но все равнинные реки, которые не наполнились осенью из-за малого количества дождей, не получили и талой воды весной.

"К тому же вода в речках и озерах не промерзла зимой, а значит не очистилась природным путем", - говорится в материале.

Начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГосЧС Виктория Бойко сообщила, что отсутствие весеннего водополья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, ухудшению экологической ситуации и качества воды в реках.

"Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для разных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на поставки воды. Нужно понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долгосрочными", - уточнила Виктория Бойко.

Сложная гидрологическая ситуация наблюдается в бассейне Днепра. Все его притоки имеют аномально низкую водность, а прилив воды в водохранилища является одним из наименьших за весь период инструментальных наблюдений.

Гидрологи сообщают, что максимум суточного прилива воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта на уровне 950 м3/с при норме 4200 м3/с.

В среднем водность Днепра в первых двух декадах апреля и прогнозе на третью составляет 23% от нормы и будет близкой к гидрологической засухе.

Прилив воды в Каневское водохранилище может составить 15% от нормы стока за апрель.

"Не менее сложной является гидрологическая ситуация в бассейнах приток Среднего Днепра, сток которых формирует боковой прилив воды в остальные днепровские водохранилища - Кременчуцкое, Камянское, Днепровское. Показатели близки к критериям маловодья", - заявили в Гидрометцентре.

На Днестре ситуация немного лучше - прилив воды прогнозируется на уровне 48% от нормы.

По мнению завсектора Государственного агентства водных ресурсов Украины Виталия Жука, сильнее всего при таких условиях пострадают маленькие реки с небольшими площадями водозабора. Они могут критически обмельчать и даже высохнуть.

Напомним, что 16 апреля в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за пылевой бури. Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой, отсутствием привычной нормы осадков.