За сутки в зоне ООС произошло 15 обстрелов, ранены трое военных

В течение 23 апреля вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Во время обстрелов были ранены трое украинских военных, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отведения, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Защитников Новомихайловки враг трижды обстреливал из гранатометов разных систем, рядом с Павлополем дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, а по защитникам Марьинки выпустил 11 мин калибра 82 мм.

Рядом с Широкиным оккупационные войска также применяли 82-мм миномет и подствольные гранатометы. По позициям рядом с Новоселовкой-2, Авдеевкой, Новотроицким и трижды возле Старогнатовки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Помимо этого, из миномета 82 мм стреляли неподалеку Орехового, а из автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям защитников возле Новозвановки.

"За минувшие сутки военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и дальше будут оперативно и жестко прекращаться подразделениями из состава Объединенных сил при помощи огневых методов", - сообщили в Минобороны.

С начала 24 апреля оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных. В районе Орехового они открыли огонь из минометов калибра 120 мм, по опорным пунктам возле Павлополя - из минометов 82 мм.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусной болезнью среди состава ООС нет.

Напомним, что 23 апреля пресс-служба Львовской облгосадминистрации сообщила о гибели в зоне проведения операции Объединенных сил 33-летнего бойца 128-й горно-штурмовой бригады Андрея Алешина. В то же время в штабе ООС сообщают, что в ходе боевых действий за указанный день никто из украинских защитников не погиб.