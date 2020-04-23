На всех временно оккупированных территориях Украины обострилась ситуация с заболеваемостью COVID-19

За последнюю неделю резко ухудшилась ситуация с эпидемией коронавируса на временно оккупированных Россией территориях Украины - в Крыму и на Донбассе.

Это является результатом безответственных действий российских оккупационных администраций, которые длительное время скрывали информацию о реальном положении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса. Синхронно было обнародовано информацию о значительном увеличении количества инфицированных. Такое "совпадение" свидетельствует о том, что решения об обнародовании информации об эпидемии принимаются в одном центре, который координирует работу обоих российских оккупационных формирований в рамках режима эфективного контроля со стороны страны-оккупанта", - говорится в сообщении.

Утром 22 апреля так называемые власти ОРДО сообщали о 36 случаях заражения COVID-19, но уже вечером заявили о 67 инфицированных, то есть рост составил 86%. В ОРЛО 22 апреля заявили о 48 инфицированных (рост в сравнении с 17 апреля составил 2,3 раза).

В МинВОТ подчеркнули, что росийские оккупационные администрации в Донецке и Луганске сообщают, что в ОРДО коронавирус обнаружен у 67 человек, 8825 человек находятся "под наблюдением", а в Луганской области - "под наблюдением около 5000 жителей, в инфекционных отделениях - до 100 человек".

"Таким образом, в ОРДЛО, согласно с их данными, под медицинским наблюдением из-за коронавируса пребывают более 13 000 человек", - уточнили в министерстве.

С 22 апреля на оккупированной части Луганской области введен запрет на посещение больных в больницах и кладбищ, кроме похорон. На передвижение требуются разрешения. Перекрыты основные выезды из города Хрустальный, а Первомайск закрыт на карантин.

В ОРДО с 18 апреля на карантин перевели Донецкое областное территориальное клиническое объединение и Горловскую больницу №3. Пациентов из этих больниц везут в другие города. В режим строгой изоляции перевели н.п. Новый Мир.

Российская оккупационная администрация в Крыму признала наличие 53 инфицированных. COVID-19 обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которые приехали из России. Из-за этого в зоне риска оказались около 30 человек, которые находились на самоизоляции и которым эти волонтеры доставляли продукты.

"На всех временно оккупированных территориях, и на Донбассе, и в Крыму, наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также распространение коронавируса среди военных, что скрывается", - добавили в МинВОТ.

Напомним, что 7 апреля Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о первой смерти от коронавируса на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса.