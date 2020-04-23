В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен

За 2015-2019 годы поставщики Минздрава задолжали ему товаров на 5,3 млрд гривен. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав перечислял деньги, но до сих пор не получил товары. В списке задолженности более 1300 разных позиций.

"И, согласно с нашим аудитом, в Министерстве около двух месяцев не проводились заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок, которая решает подобные вопросы". - заявила Светлана Шаталова.

По ее словам, за последних две недели в Минздраве прошло уже два заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок, проблемные вопросы начали решаться.

Напомним, что 17 апреля Минздрав подписал договор на поставку более чем 70 000 китайских защитных костюмов на сумму более 43, 87 млн гривен. Светлана Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

В ответ на это госпредприятие "Медицинские закупки Украины" отвергло претензии Министерства здравоохранения по тендеру на защитные костюмы. В "Медзакупках" заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.