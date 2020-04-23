В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинации

Это объясняется сокращением медработников и подключением некоторых больниц как опорных.

В Украине в первые месяцы 2020 года замедлился охват обязательной вакцинации на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил и.о. директора "Центр общественного здоровья Украины" Игорь Кузин на онлайн-мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности", пишет УНН.

Кузин сообщил, что в соотношении с 2018 годом общие показатели по охвату обязательной вакцинации в прошлом году были выше.

"Но уже за три месяца 2020 мы видим некоторое замедление. Это связано с тем, что очень большая часть больниц сейчас подключена как опорная. В некоторых регионах также произошло сокращение медработников, все же пандемия дает о себе знать", - пояснил он.

По словам Кузина, по охвату вакцинации уже есть некоторые "провисания".

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала не прекращать вакцинацию в условиях пандемии COVID-19. В Организации считают, что любое прерывание плановой иммунизации приведет к повышению вероятности вспышек инфекций, которые можно предотвратить вакцинированием. Это, к примеру, корь, краснуха, полиомиелит, дифтерия, коклюш.

Это будет дополнительной нагрузкой на уже и так перегруженные из-за вспышки COVID-19 системы здравоохранения.