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​Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек

Киев перешагнул рубеж в тысячу больных.

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 апреля достигло 7170 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 578 (или 8,8%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Это новый антирекорд с начала эпидемии в Украине.

"Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и на Пасху", - сказал на брифинге в четверг министр Максим Степанов.

Среди заболевших госпитализированы 2308 человек (+182 за сутки), в том числе 103 ребенка и 223 медработника. Остальные 4862 пациента находятся на амбулаторном лечении, в том числе 372 ребенка.

Сто человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек (+13 за сутки); вылечились 504 (+80 за сутки). Около 85% умерших - люди старше 50 лет.

22 апреля в Украине провели 5283 лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)
  • Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)
  • Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)
  • м. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)
  • Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)
  • Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)
  • Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 99 случаев;
  • Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)
  • Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели)
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