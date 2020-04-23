​Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 апреля достигло 7170 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 578 (или 8,8%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Это новый антирекорд с начала эпидемии в Украине.

"Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и на Пасху", - сказал на брифинге в четверг министр Максим Степанов.

Среди заболевших госпитализированы 2308 человек (+182 за сутки), в том числе 103 ребенка и 223 медработника. Остальные 4862 пациента находятся на амбулаторном лечении, в том числе 372 ребенка.

Сто человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек (+13 за сутки); вылечились 504 (+80 за сутки). Около 85% умерших - люди старше 50 лет.

22 апреля в Украине провели 5283 лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции.

Статистика по регионам: