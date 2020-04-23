Количество жертв коронавируса в мире превысило 183,4 тыс. человек

Больше всего летальных случаев - в США, Испании, Италии, и Франции.

По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 2 628 929 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались 183441 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику по всему миру.

Лидером по количеству заражений по-прежнему остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 46 784, заболевших - 842 376, протестировано - 4 466 559.

Испания сообщает о 208 389 случаях COVID-19, 21 717 человек умерли. В Италии зафиксировано 187 327 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 085 летальные.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции. Во Франции умерли 21 373 человека, в Великобритании - 18 151, в Германии - 5 315, в Иране - 5 391, в Турции - 2 376, в Бельгии - 6 262, в Нидерландах - 4 069, Канаде - 2 081.

В России число зараженных достигло 57 999 человек, из которых 513 умерли, в Беларуси - 7 281, умерли - 58; в Польше - 10 169, умерли - 426; в Молдове - 2 778, умерли - 75; в Венгрии - 2 168, умерли - 225; в Румынии - 9 710, умерли - 524; в Словакии - 1 244, умерли - 14.

Напомним, в Украине на утро 22 апреля зафиксировано 6592 случая заражения, умерли 174 человека, 424 - выздоровели.