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Байден хотел бы сделать вице-президентом США Мишель Обаму

Он отметил, что на должность вице-президента в своей команде рассматривает исключительно женщин. 

Байден хотел бы сделать вице-президентом США Мишель Обаму
Мишель Обама
Фото: Associated Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хотел бы сделать супругу 44-президента Штатов Мишель Обаму вице-президентом США. Об этом он заявил в интервью KDKA.

По его мнению, экс-первая леди была бы сильным дополнением к его команде в качестве вице-президента. 

"Она великолепна. Она знает дорогу. Она действительно хорошая женщина. Обамы мои хорошие друзья", - сообщил он. 

Байден добавил, что подбором кандидатов будет заниматься специально созданный комитет. Он подчеркнул, что на должность вице-президента в своей команде рассматривает только женщин.  

Напомним, что Джо Байден был вице-президентом во времена президентства Барака Обамы. Ранее 44-й президент высказал свою поддержку Байдену, заявив, что Байден - именно тот, кто нужен Штатам для борьбы с коронавирусом.

Барак Обама добавил, что назначение Байдена вице-президентом во времена его президентства было одним из лучших решений, которое он когда-либо принимал. 

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