Трамп сообщил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в мире.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!", - написал он.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Напомним, ранее Трамп говорил, что из-за наплыва мигрантов, Европа "теряет культурную идентичность".

В 2017 году Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев на 120 дней. Позже федеральный суд штата Вашингтон приостановил действие этого указа. Это решение позже поддержал апелляционный суд в Сан-Франциско.