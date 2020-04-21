Число жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс. человек

В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 478 153 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 170368 человек скончались.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции. Лидером по числу инфицированных также остаются США. Заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 42 335, заболевших - 787 370.

Испания сообщает о 200210 случаях COVID-19, летальных случаев - 20 852.

В Италии заразились 181 228 людей, 24 114 случаев - летальные.

Во Франции умерли 20 292 человека, в Великобритании - 16 550, в Германии - 4 862, в Иране - 5 209, в Турции - 2 140, в Бельгии - 5 828, в Нидерландах - 3 764.

В России число зараженных достигло 47 121 человека, из которых 405 умерли, в Беларуси - 6 264, умерли - 51; в Польше - 9 593, умерли - 380; в Молдове - 2 548, умерли - 70; в Венгрии - 1 984, умерли - 199; в Румынии - 8 936, умерли - 478; в Словакии - 1 173, умерли - 13.

По состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксирован 261 новый случай COVID-19, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели.

Напомним, Германия с понедельника начинает смягчать карантинные ограничения. В частности, вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров.