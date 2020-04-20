Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек

Полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать людей.

В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Фото: Cxid.info

В прифронтовом поселке Новотроицкое (Волновахский район) на Пасху, 19 апреля, произошла массовая драка с участием около 100 человек.

Об этом сообщила местная полиция.

"Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - рассказали в полиции.

На место происшествия по сигналу "тревога" был отправлен весь личный состав Волновахского отдела полиции. Приехали руководители областного главка и рота полиции особого назначения.

Участники драки пытались переворачивать автомобили, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Фото: police.dn.ua

По факту драки открылы два уголовных производства по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также