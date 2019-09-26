В кратчайшие сроки помощь смогут получить более 10 тысяч человек.

25 сентября прифронтовом Новотроицком в Донецкой области открыли центр безопасности граждан, который будет обслуживать несколько населенных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Отмечается, что в кратчайшие сроки помощь смогут получить более 10 тысяч граждан. Это 11-й центр безопасности в области и 9-й, где на службу заступают полицейские.

Фото: npu.gov.ua

Центр в Новотроицком является крупнейшим в области. Вместе со спасательным подразделением здесь будут дежурить участковый офицер и группа реагирования полиции. Они будут реагировать на вызовы граждан, обеспечивать правопорядок и безопасность в территориальной общине.

Фото: npu.gov.ua

«Полицейские обеспечены всем необходимым для службы: транспортом, компьютерной техникой, средствами связи. В центре оборудован зал совещаний, комнаты для занятий и отдыха, что позволит круглосуточно предоставлять услуги гражданам», - сказано в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, первый центр безопасности граждан в Донецкой области начал работу в 2016 году в городе Лиман.