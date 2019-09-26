На Закарпатье раскрыли покушение на полицейского начальника

Автомобиль полковника Иванкива обстреляли утром 11 июля на перекрестке в Ужгороде.

Фото: zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области 25 сентября задержали подозреваемых в покушении на убийство начальника регионального Управления защиты экономики Национальной полиции Андрея Иванкива , которое произошло в июле 2019 года.

Об этом говорится на сайте полиции.

Автомобиль полковника Иванкива обстреляли утром 11 июля на перекрестке в Ужгороде. Полицейский не пострадал, касательное ранение получила случайная прохожая. По данному факту было начато уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

В рамках расследование орудие преступления - пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм нашли на дне речки Уж. Возле него на берегу нашли предметы одежды, в которую был одет нанятый киллер.

Фото: zk.npu.gov.ua

Оперативные мероприятия вывели полицейских на преступную группировку, которая действовала в регионе. Ее лидером считается 38-летний житель Ужгорода, бывший сотрудник милиции Закарпатья, уволенный в 2014 году.

25 сентября его вместе с 25-летним наемным убийцей задержали по подозрению в покушению на убийство полковника Иванкива.

Мотивом преступления назвали якобы прекращение так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество отдельным кандидатам в народные депутаты на выборах 2019 года.