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Данилюк обсудил реформу "Укроборонпрома" с военным советником США Винтером

Секретарь СНБО убежден, что госконцерн станет конкурентоспособным как внутри страны, так и на внешних рынках.

Данилюк обсудил реформу "Укроборонпрома" с военным советником США Винтером
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел встречу с бывшим госсекретарем Военно-морских сил США, старшим советником США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Данилюк и Винтер отметили важность структурных реформ в секторе безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, что, по их мнению, будет способствовать усилению оборонительных возможностей государства, адекватном и гибком реагированию на угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы развития Военно-Морских Сил ВСУ, в частности, - наращивание возможностей военно-морского флота.

"Секретарь СНБО сообщил, что благодаря оптимизации работы «Укроборонпром» станет конкурентоспособным как внутри страны, так и на внешних рынках", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора госконцерна и назначил на эту должность экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. По его словам, "Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет.

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