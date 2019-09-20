Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
ГлавнаяПолитика

Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"

Крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не отвечает потребностям ВМФ Украины.

Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Фото: sannews.com.ua

ГП "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", поскольку не видит целесообразности в достройке этого корабля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера", - сказал директор ГП "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Он добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

Как известно, ракетный крейсер, который разрабатывался в 70-х годах XX ст. для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях. Крейсер удерживается на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории рек Ингул, Южный Буг и Черного моря.

В июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризовать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер "Украина"), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей ВМС.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара было построено четыре корабля этого проекта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также