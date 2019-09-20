Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"

Крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не отвечает потребностям ВМФ Украины.

ГП "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", поскольку не видит целесообразности в достройке этого корабля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера", - сказал директор ГП "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Он добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

Как известно, ракетный крейсер, который разрабатывался в 70-х годах XX ст. для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях. Крейсер удерживается на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории рек Ингул, Южный Буг и Черного моря.

В июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризовать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер "Украина"), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей ВМС.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара было построено четыре корабля этого проекта.