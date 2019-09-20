Пристайко: венгерского анклава на Закарпатье не будет

Министр иностранных дел Вадим Пристайко дал понять, что политика Украины в отношении языка обучения венгерского меньшинства на Закарпатье не изменилась после смены власти.

"100%-ного обучения на венгерском языке не будет. Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам - это абсолютно нереально и этого не будет, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины", - сказал Пристайко в интервью "Европейской правде".

"Гражданин Украины должен иметь право и возможность общаться и с другими [украинцами], и с органами власти, и занять какую-то позицию в этом государстве. А замыкать в анклав - это контрпродуктивно, и такого нигде нет", - подчеркнул он.

Отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который, как показалось венграм, ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию.

"Мы это сделали. И тут выяснилось, что претензии никуда не делись, венгры продолжают ту же риторику, мол, ужас, ничего не изменилось, все пропало! Мы все равно движемся дальше, потому что понимаем, что детям специфических языковых групп нужна отдельная программа", - сказал Пристайко.

По его словам, через несколько дней он планирует встретиться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в рамках поездки в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН.

"Отдельно мы планируем встречу Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан", - рассказал министр.