Дело против 6 чиновников "Укрзализныци" направлено в антикорсуд, - САП

Обвинительный акт в отношении 6 чиновников "Укрзализныци", похитивших 98 млн грн при закупке топлива, направлен в Антикоррупционный суд. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению топлива. Фактически купленное топливо не поставлялось ни на паромы, для нужд которых заключались договоры поставки, ни в арендованные резервуары.

Среди обвиняемых 4 должностные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и двое - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем поступил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.