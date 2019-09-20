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Делегацию Украины в ПАСЕ возглавила Елизавета Ясько

Ее заместителями стали Соболев и Умеров.

Делегацию Украины в ПАСЕ возглавила Елизавета Ясько
Елизавета Ясько
Фото: facebook.com/lisa.yasko1

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала своим председателем депутата Верховной Рады Елизавету Ясько из "Слуги народа".

Решение было принято в пятницу, 20 сентября.

Первым заместителем главы делегации стал Сергей Соболев из "Батькивщины", а заместителем - Рустем Умеров из "Голоса".

Напомним, в июле Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ. Предложение главы украинской делегации Владимира Арьева было поддержано единогласно.

Новая Рада решила продолжить работу делегацию.

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Источник: "Українські новини"
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