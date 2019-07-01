Комитет ВР по иностранным делам рекомендует приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Данное решение было принято на заседании комитета.

"Приостановить работу украинской делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ до выводов "Венецианской комиссии" и рекомендовать не восстанавливать работу до исполнения наиболее важных и наиболее принципиальных моментов, которые содержались во всех резолюциях, которые были приняты ПАСЕ за последние 5 лет", - подчеркнул глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат ВР Владимир Арьев.

Его предложение было принято единогласно. Он также отметил, что ключевыми моментами является освобождение моряков, украинских политзаключенных в России и обеспечение прав крымских татар.

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что украинская делегация должна остаться полноценными членами в ПАСЕ. "Полностью были проигнорированы наши интересы. Мы имеем полное моральное и политическое право принимать решения, которые не учитывают интересы Совета Европы. При этом я хочу подчеркнуть, что мое личное мнение состоит в том, что мы должны остаться полноценными членами", - сказал он.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

Кроме того, семь стран, которые возмущены ситуацией с возвращением делегат ов России в ПАСЕ, подготовят специальную резолюцию. В ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги по этому делу.