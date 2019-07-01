Возвращение России в ПАСЕ может запустить цепную реакцию отмены санкций, - Порошенко

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения страной-агрессором резолюций ПАСЕ - это крайне опасный прецедент, который может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России международные партнеры Украины. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции - это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского Союза, снять санкции «Большой семерки», «Большой двадцатки, - она должна выполнить условия, зафиксированные в «Минских соглашениях». Она должна отпустить украинских моряков, отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть «эффект домино», и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться», - предостерег Порошенко.

Он также отметил риск того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.

«Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», - убежден лидер« Европейской Солидарности ».

Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды «Европейской Солидарности» Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: «Они сражались как «9 рота», но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства».

Порошенко также рассказал, что ему по президентской каденции неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

«Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад - я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло - нужно было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутри политических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения», - подчеркнул Порошенко.