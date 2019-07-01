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Организаторы саммита G20 опубликовали видео, где 4 Курильских острова включены в состав Японии

В ходе Второй мировой войны Курильскую гряду захватила Россия.

Организаторы саммита G20 опубликовали видео, где 4 Курильских острова включены в состав Японии
Фото: скриншот видео

Организаторы саммита G20, прошедшего в японской Осаке, разместили на официальном сайте организации видеозапись, где запечатлена карта Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды. Эти острова являются предметом спора между Японией и Россией.

Видеоролика изначально были опубликованы в YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ 19 февраля 2019 года. Карта Японии с грядой Курильских островов появляется в заставке на третьей секунде.

В ходе саммита на прошлой неделе Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение Токио в дальнейшем продвигать переговоры с Москвой по вопросу заключения мирного договора.

Нпомним, весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не рассматривает вопрос возвращения Японии Курил, а только стремится заключить мирный договор. Позже отсутствие планов "спускать российский флаг" на Курилах подтвердил и президент РФ Владимир Путин, заявив, что Россия намерена реализовать программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.

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