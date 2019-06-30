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США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова

Команды переговорщиков встретятся в течение ближайших нескольких недель.

США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова
Фото: EPA\UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и КНДР продолжат переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее зашли в тупик. Об этом он вообщил после продлившейся 50 минут встречи с Ким Чен Ыном на границе между двумя Кореями, пишет Associated Press.

Переговоры прошли за закрытыми дверями. 

Трамп сообщил журналистам, что стороны соберут команды переговорщиков, которые встретятся для рассмотрения ядерного вопроса в течение нескольких недель.

Он также подчеркнул, что считает приоритетом не скорость, а достижение всеобъемлющего соглашения.

"Мы не стремимся скорости. Мы стараемся сделать все правильно", - заявил Трамп.

Президент США уточнил, что санкции против КНДР остаются в силе, но есть возможность ослабить их - в зависимости от результатов будущих переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил лидеру КНДР посетить Вашингтон в будущем.

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