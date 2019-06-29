​Украинскому архиепископу Борису Гудзяку вручили награду американского Университета Нотр-Дам

В прошлом ее лауреатами были Джимми Картер и мать Тереза.

Архиепископ Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк в субботу, 29 июня, удостоился награды Университета Нотр-Дам за роль в создании первого католического университета на территории бывшего СССР - Украинского католического университета.

Об этом говорится на сайте американского университета.

Награда Университета Нотр-Дам присуждается "мужчинам и женщинам, чья жизнь и дела продемонстрировали образцовую преданность идеалам, за которые выступает Университет: вере, исследованиям, образованию, правосудию, службе обществу, миру и заботе о самых уязвимых".

Раньше эту награду вручали только 11 раз. Ее обладателями в прошлом были, в частности, президент США Джимми Картер с женой, мать Тереза, лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм, боснийский кардинал Винко Пулич и другие выдающиеся личности.

Награду украинскому архиепископу вручил президент Нотр-Дама Джон Дженкинс.

Владыка Борис Гудзяк родился 24 ноября 1960 в американском городе Сиракузы в семье эмигрантов из Украины. Учился в местном университете, и позже в Папском Урбанианском университете.

В 1992 году Гудзяк переехал во Львов, где был назначен председателем комиссии по восстановлению Львовской богословской академии, и позже стал ректором Украинского католического университета, открытого на базе этой академии. В 2013 году был избран президентом УКУ.

В 2012 году Борис Гудзяк был провозглашен Папой Бенедиктом XVI епископом УГКЦ для верующих Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии.

В 2019 году Гудзяк был назначен архиепископом-митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США.