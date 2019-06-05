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​Архиепископ Борис Гудзяк возглавил митрополию УГКЦ в США

Официальная церемония интронизации состоялась 4 июня в кафедре Непорочного Зачатия в Филадельфии.

​Архиепископ Борис Гудзяк возглавил митрополию УГКЦ в США
Архиепископ Борис Гудзяк возглавил митрополию УГКЦ в США
Фото: Український Католицький Університет

Президент Украинского католического университета, епископ Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк назначен архиепископом-митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США.

Об этом сообщается на сайте Украинского католического университета.

Официальная церемония интронизации состоялась 4 июня в церкви Непорочного Зачатия в Филадельфии при участии 50 епископов из Восточных Католических, Римско-Католической и Украинской Католической Церквей, более 100 священников и членов монашеских орденов.

Владыка Борис стал седьмым архиепископом и митрополитом Филадельфийской митрополии УГКЦ.

Мероприятия начались с Божественной литургии, зачитывания приветствия от Папы Римского Франциска и вручения новому настоятелю УГКЦ США Папской буллы. После этого Митрополит Борис Гудзяк выступил с проповедью в качестве нового пастыря Филадельфийской архиепархии.

Напомним, Синод Епископов Украинской Католической Церкви, который состоялся в Украине в сентябре прошлого года, принял обращение к Святому Престолу о назначении нового Митрополита-Архиепископа для Филадельфийской архиепархии. 18 февраля 2019 года Папа Франциск объявил назначение Епископа Бориса Гудзяка.

Борис Гудзяк был гостем первого специального рождественского эфира передачи программы KishkiNA. Он рассказал, в частности, о том, как церкви быть с абортами, разводами, гражданскими браками, морально ли УКУ принимать пожертвования от Фирташа, тяжело ли священнику без семьи и как справляться с одиночеством.

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