США: ​Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35

Вашингтон дал Анкаре время до конца текущей недели, чтобы принять решение.

Если Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, она не получит американские истребители F-35.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в эфире телеканала CNBC.

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - сказала она.

Хатчисон подчеркнула, что сегодня Россия продолжает искать возможности, чтобы ослабить ослабить Альянс.

По информации телеканала, Вашингтон дал Анкаре время до конца текущей недели, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon.

"Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО", - подчеркнула Хатчисон.

Предполагается, что в конце июня президент США Дональд Трамп встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом политики договорились в конце мая.

Во вторник Эрдоган в очередной раз сказал, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление со стороны США. Ранее он также заявил о планах совместно с Россией производить ЗРК С-500.

Напомним, Турция приобретает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее сообщалось, что Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти ЗРК.

В настоящий момент Турция находится в сложном экономическом положении, вызванном в том числе и давлением со стороны США. В экономике страны в конце 2018 года наблюдается самый сильный спад со времен финансового кризиса 2009 года.

С октября по декабрь 2018 года ВВП Турции уменьшился на три процента. Кроме того, с конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов.