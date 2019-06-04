​Консультативную миссию ЕС в Украине возглавит гендиректор финской таможни

Профессиональный опыт Хартикайнена включает более 20 лет работы на гослужбе, в частности - в МВД.

Новым главой Консультативной миссии Европейского Союза по реформе сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС) назначен гендиректор финской таможни Антти Хартикайнен.

Об этом сообщается на сайте КМЕС.

Хартикайнен официально приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июля 2019 года, а его полномочия будут действовать до 30 июня 2020 года.

Соответствующее решение было принято Комитетом по политике и безопасности.

Антти Хартикайнен - действующий Генеральный директор финской таможни. Ранее он был руководителем миссии по приграничной помощи Ливии, заместителем главы миссии по приграничной помощи Молдове и Украине, а также руководителем подразделения в Консультативной группе ЕС в Армении. Его профессиональный опыт включает более 20 лет работы на государственной лужбе Финляндии, в частности - в Министерстве внутренних дел.

Хартикайнен сменит на посту председателя КМЕС Кястутиса Ланчинскаса, который возглавлял миссию с 1 февраля 2016 года. До назначения на эту должность Ланчинскас с января 2009 года был начальником Вильнюсского округа полиции, а до этого - заместителем генерального комиссара полиции Литвы.

Напомним, EUAM Ukraine - невооруженная гражданская миссия, которая не имеет исполнительных полномочий. Ее штаб-квартира находится в Киеве. Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины была официально основана 1 декабря 2014 года. В ее мандат входит поддержка украинских госорганов в реформировании сектора безопасности.

Миссия является одним из центральных элементов ЕС в усилении поддержки украинской власти после Євромайдана.

Работа миссии направлена на укрепление и поддержку реформ госучреждений, таких, как полиция, правоохранительные органы, судебная власть в целом и прокуратура в частности. Этот процесс призван восстановить доверие украинского народа к службам безопасности, которые преследуются по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.