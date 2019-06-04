Армия Судана открыла огонь по протестующим: более 30 погибших

Военный совет объявил о разрыве всех договоренностей с оппозицией.

Британия и Германия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Судане, где при нападении военных на лагерь демонстрантов погибли более 30 человек. Об этом соообщает агентство Reuters.

Сообщается, встреча должна состояться во вторник, 4 июня.

В столице Судана - Хартуме, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В результате погибли более 30 человек. По данным Комитета врачей Судана, количество погибших в результате военных действий составляет уже 35 человек, еще несколько сотен демонстрантов получили ранения.

Точное число жертв силового разгона протестов назвать сложно, поскольку армия блокирует больницы. СМИ сообщают, что военные для разгона акции протеста применили боевые патроны.

После того, как армия применила силу против протестующих, ведущая оппозиционная сила в Судане - альянс "За свободу и перемены", призвала жителей страны к началу бессрочной акции гражданского неповиновения.

"Призываем с сегодняшнего дня начать бессрочную, всеобщую акцию протеста и забастовку, которая будет продолжаться до тех пор, пока не падет режим", - говорится в обращении альянса.

Правящий Военный совет Судана сегодня заявил, что отменяет все договоренности с оппозиционным альянсом и назначит выборы в течение следующих 9 месяцев.

Такие действия армии Судана резко раскритиковали США, Великобритания, Германия, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Они выступили с требованием прекращения насилия.

Напомним, в апреле министр обороны Судана Авад бин Ауф объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.