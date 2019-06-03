В Алжире отменили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет Алжира отменил президентские выборы, назначенные на 4 июля, из-за отсутствия кандидатов на этот пост. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Основанием для отмены выборов стало то, что двум кандидатам, подавшим документы для участия в выборах, отказали в регистрации. В то же время в Конституционном совете, который отвечает за проведение выборов в Алжире, не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов. По данным агентства Reuters, основанием для отказа стало то, что кандидаты не смогли представить 60 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Конституционный совет призвал временно исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха назначить новую дату выборов.

Напомним, президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах требовал немедленных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

11 марта Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в выборах. Он, кроме того, сообщил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения были приняты на фоне массовых протестов в стране.