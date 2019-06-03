В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Турции, недалеко от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Об этом сообщается на сайте Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
"В районе населенного пункта Хендек провинции Бурса (в районе Стамбула, - ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и значительных разрушениях нет.
Напомним, 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8.