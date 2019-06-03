В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сообщений о пострадавших и значительных разрушениях нет.

В Турции, недалеко от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщается на сайте Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"В районе населенного пункта Хендек провинции Бурса (в районе Стамбула, - ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и значительных разрушениях нет.

Напомним, 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8.