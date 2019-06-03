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Папа римский попросил прощения у ромов за дискриминацию

"Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду".

Папа римский попросил прощения у ромов за дискриминацию
Папа Римский Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск в ходе визита в Румынию попросил от имени католической церкви прощения у ромов за многовековую дискриминацию.

Об этом сообщает Би-би-си.

На встрече с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы подвергали вас дискриминации, жестокому обращению или смотрели на вас искоса."

В настоящее время ромы живут преимущественно в Южной и Центральной Европе. В Румынии они составляют около 10% от общей численности населения. Цыгане жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации, и многие живут в бедности.

"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - прошу прощения у вас. Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду. Как часто мы судим опрометчиво, со словами, которые уязвляют, со взглядами, которые сеют ненависть и раздор!", - сказал папа Франциск.

Встреча с ромами состоялась после церемонии в Блаже, в ходе которой папа Франциск беатифицировал семерых епископов греко-католической церкви, которые были заключены в тюрьму и подверглись пыткам при коммунистическом режиме. В 1948 году их обвинили в измене после того, как они отказались принять православие. Все семеро умерли в заключении и были тайно похоронены.

Напомним, по состоянию на апрель, судебные разбирательства по делам о нападениях на таборы ромов в Украине почти не сдвинулись с места.

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