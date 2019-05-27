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Мужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромах

 В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромах
Фото: uacrisis.org

Мужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромах, проходившем в киевском пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра в понедельник.

Об этом говорится на сайте УКМЦ.

"Брифинг был сорван неизвестным, который назвал себя представителем батальона Азов и имел при себе топор, нож и шило На место прибыла полиция и квалифицировала предметы как бытовые. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили организаторы.

Руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев, который был одним из спикеров на брифинге, сообщил подробности инцидента. По его словам, у мужчины с топором была группа поддержка в зале.

"Когда после моего выступления слово взял Юлиан Кондур [координатор ромского фонда "Чирикли"], к подиуму выбежал товарищ в камуфляже, представившийся ветераном "Азова", и бодрым голосом стал перекрикивать выступающего, рассказывая, что все карманники - ромы. Потолкавшись с охранником пресс-центра, попытавшимся призвать его к порядку, товарищ извлек из сумки два ножа, топор и две бутылки виски, и демонстративно положил в удобный карман баллончег, просто шоб был под рукой. У товарища в зале оказалась группа поддержки в благородном деле перекрикивания спикеров. На этом этапе в пресс-центр зашла полиция в касках, брониках и с оружием, и всех выпроводила на выход. На полу опустевшего зала остались сиротливо лежать два ножа и топор. Судьбу двух бутылок виски я не отследил", - написал Лихачев в фейсбуке.

На самом брифинге Лихачев рассказал, что за последний год полиция не передала в суд ни одно дело по насилию против ромов, за исключением убийства мужчины во Львове. По его мнению, отсутствие наказания за погромы приводит к повторению подобных случаев.

"Увы, аспект отсутствия наказания сделал эту модель насилия в отношении ромов привлекательной для поклонников первых организаторов погромов. Это большая проблема", - рассказал он.

Нападавшего зовут Максим Ярош. Он транслировал свои действия в фейсбуке.

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