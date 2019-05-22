Представители националистических движений зажгли под Радой файеры

Фото: ЦЕНЗОР

Партии "Свобода" и "Национальный корпус" вместе с объединением "Национальные дружины" проводят под Верховной Радой митинг, требуя выборов по пропорциональной системе с открытыми списками. Об этом сообщает "Цензор".

У здания парламента собрались около 150 участников. Они требуют, чтобы Рада приняла закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками. Также присутствующие настаивают на снижении проходного порога в парламент с 5% до 3%.

Фото: ЦЕНЗОР

"Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%", - заявил, выступая перед участниками акции, пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов.

Напомним, Верховная Рада сегодня собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроекты Владимира Зеленского. Ни один законопроект пока что не удалось включить в повестку дня.

Фото: ЦЕНЗОР

Фото: ЦЕНЗОР

Фото: ЦЕНЗОР

Фото: ЦЕНЗОР