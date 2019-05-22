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​​Депутаты зарегистрировались на внеочередное заседание Рады с третьей попытки (трансляция заседания)

После того как впарламенте зарегистрировались 240 депутатов, Рада открыла заседание.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировались на внеочередное заседание парламента только с третьей попытки.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

С начала в парламенте зарегистрировались 222 нардепа. После этого спикер Андрей Парубий объявил повторную регистрацию, в результате которой зарегистрировались 208 депутатов.

Парубий подчеркнул, что парламент может начать заседание при условии регистрации не менее 226 депутатов.

Фото: Анна Стешенко

После третьей регистрации зарегистрировались 240 депутатов и Рада открыла внеочередное заседание.

Напомним, президент Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 12:00 22 мая, чтобы депутаты внесли изменения в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". Внеочередное заседание связано с решением Зеленского о роспуске парламента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа Президента Украины о назначении выборов.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, ​журналист
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