​"Гражданская позиция" Гриценко пойдет на выборы с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука

Политическая партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко намерена участвовать в выборах Верховной Рады 21 июля вместе с партиями "Народный контроль" Дмитрия Добродомова, "Родная страна" Николая Томенко и "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука.
Об этом говорится в фейсбуке Гриценко.
Руководителем избирательного штаба стал глава исполкома "Народного контроля" Андрей Мысик.
Напомним, что Гриценко участвовал в выборах президента Украины и занял пятое место с результатом 6,91% голосов.
Тогда его поддержал мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый. Его политическая сила намерена участвовать в выборах Верховной Рады отдельным списком.