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​Гриценко может уйти с поста главы "Гражданской позиции", - СМИ

29 сентября состоится съезд партии, на котором будет определен план ее действий.

​Гриценко может уйти с поста главы "Гражданской позиции", - СМИ
Анатолий Гриценко
Фото: gp.org.ua

После проигрыша партии "Гражданская позиция" на внеочередных парламентских выборах, Анатолий Гриценко рассматривает вариант ухода с поста ее лидера.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации издания, 29 сентября состоится съезд партии, на котором будет определен план ее действий на среднесрочную перспективу.

Комментируя неудачный результат "Гражданской позиции" на выборах (1,04%), один из членов ее штаба сказал, что главной ошибкой было то, что Гриценко вскоре после победы Владимира Зеленского дал понять, что поддерживает нового президента.

"Свою роль могло сыграть и то, что в первой пятерке "Гражданской позиции" были люди, ассоциировавшиеся еще с "Нашей Украиной" Виктора Ющенко - Николай Томенко и Николай Катеринчук. А это явно противоречило главному тренду нынешнего избирательного цикла - запросу на новые лица", - отмечает издание.

Напомним, Гриценко также участвовал в выборах президента Украины и занял пятое место с результатом 6,91% голосов. Тогда его поддержал мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый. После президентских выборов "Гражданская позиция" решила участвовать в выборах Рады отдельным списком.

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