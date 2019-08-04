​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
ГлавнаяПолитика

За голосованием депутатов от "Слуги народа" будет следить программа с искусственным интеллектом

Система "Большой брат" будет отслеживать сценарии голосования депутата. 

За голосованием депутатов от "Слуги народа" будет следить программа с искусственным интеллектом
Фото: Макс Требухов

Партия "Слуга народа" в Верховной Раде намерена использовать программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии при голосованиях народных депутатов во избежание политической коррупции. Об этом сообщил избранный народным депутатом от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", - сказал Арахамия.

Он отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам – естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп". 

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом – 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию", - сказал будущий нардеп.

Арахамия не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как программа будет работать.

"Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного", - рассказал он.

"Она [система] подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.

По его словам, в команде эту систему назвали "Большой брат". 

Ранее сообщалось, что четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции "Слуги народа" в Верховной Раде IX созыва.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также