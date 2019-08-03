Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде

Бизнесмен, член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия может возглавить фракцию партии "Слуги народа" в Верховной Рады.

Сразу несколько источников в партии сообщили LB.ua, что Арахамия - главная кандидатура на должность главы фракции.

Решение было принято на совещании президента с фракцией во время его визита в Трускавец.

Арахамия, он же Давид Браун, - сооснователь IT-компании Template Monster. В 2014 году занялся волонтерской деятельностью, основав фонд "Народный проект" (peoplesproject.com). Был одним их кураторов так называемого "волонтерского десанта" в Министерстве обороны, в 2014-2017 годах он возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины.

В конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины, а в начале июля получил должность члена набсовета концерна "Укроборонпром".