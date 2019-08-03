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Зеленский предложил отменить визы для стран, чьи жители приезжают в Украину на лечение

Президент приехал в Трускавец на совещание по медицинскому туризму и выпускной депутатов от "Слуги народа".

Зеленский предложил отменить визы для стран, чьи жители приезжают в Украину на лечение
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце, где он находится с рабочей поездкой, сообщает Укринформ.

В совещании приняли участие глава Офиса Президента Андрей Богдан, замглавы ОП Алексей Гончарук и председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел [рассмотреть этот вопрос]. Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы ", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжает в Украину, поэтому "вопрос развития медицинского туризма весьма актуален".

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что в области находится семь бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды различных типов.

По его словам, регион имеет потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья.

"Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немало", - сказал председатель Львовской ОГА.

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, которые приезжали на оздоровление в Украину, были гражданами России, но сейчас ситуация "кардинально изменилась".

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал семидневный интенсив для избранных депутатов от партии "Слуга народа", темой которого является "Построение личной стратегии депутата". В конце курса будущие нардепы получат на руки четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику эффективной, и план такого внедрения.

Ранее местные СМИ сообщали, что Зеленский приедет к депутатам на выпускной.

Официальной целью визита Зеленского в Трускавец назвали совещание по развитию медицинского туризма.

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