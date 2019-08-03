Пересчет голосов на округе во Львовской области подтвердил победу кандидата от партии Порошенко

Разница между лидерами составила всего 140 голосов.

Пересчет голосов на 119 округе во Львовской области с центром в Бродах совпал с предварительными результатами и подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря. Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий.

"Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Зачем было принимать два абсурдных решение двух судов непонятно ", - написал Княжицкий на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о решении Львовского апелляционного админсуда, который оставил в силе решение Львовского окружного админсуда от 28 июля о пересчете голосов на шести участках 119 округа.

Разница между кандидатом от ЕС Михаилом Бондарем и кандидатом от "Слуги народа" Орестом Кавецким составила 140 голосов.

Михаил Бондарь - действующий парламентарий от Народного фронта, ветеран АТО.

Орест Кавецкий - учредитель предприятия "Ламар групп". У его отца Юрия Кавецкого общий бизнес с братом народного депутата от "Оппозиционного блока - За жизнь" владельца нескольких медиахолдингов Тараса Козака.