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Данилюк рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом

"Вопрос безопасности - это где-то 80% повестки дня", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о своем визите в США и предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Новое время".

Занилюк заявил, что Украине "стоит отходить от роли жертвы и не просить по миру помощи". Он подчеркнул, что страна должна быть надежным стратегическим партнером.

Говоря о предстоящем визите Зеленского в Вашингтон, секретарь СНБО отметил, что основной повесткой переговоров будет тема безопасности.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - сказал Данилюк.

Напомним,1 июня в Офисе президента заявили, что Зеленский получил от президента США приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Ранее представитель США по вопросам Украины Курт Волкер ранее сообщил, что переговоры с Зеленским есть на повестке дня Белого дома, но пока неизвестно в каком формате они пройдут.

В конце июля Волкер сообщил, что Вашингтон уже начал подготовку к встрече, но ее дата еще не определена. Сейчас, по его словам, согласуются графики двух президентов.

Данилюк посетил США в начале июля.

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