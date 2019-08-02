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​Львовская ОГА подтвердила визит Зеленского в Трускавец 3 августа

Президент ознакомится с обучением "слуг народа".

​Львовская ОГА подтвердила визит Зеленского в Трускавец 3 августа
Фото: etcetera.media

Президент Владимир Зеленский 3 августа посетит Трускавец (Львовская область), где новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики".

Об этом "Українським Новинам" сообщили во Львовской областной государственной администрации и партии "Слуга народа".

Львовская ОГА анонсировала визит президента, но не детализировала его программу.

Пока что известно о запланированном совещании в Трускавце.

В партии "Слуга народа" подтвердили, что после официальной программы Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные.

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал семидневный интенсив для избранных депутатов от партии "Слуга народа", темой которого является "Построение личной стратегии депутата". В конце курса будущие нардепы получат на руки четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику эффективной, и план такого внедрения.

Ранее местные СМИ сообщали, что Зеленский приедет к депутатам на выпускной.

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