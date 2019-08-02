Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен
Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
Війна світів "Слуги народу"
Війна світів "Слуги народу"
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин выделит 25 млн гривен на мост в Ивано-Франковской области, который обрушился год назад

У Зеленского сообщили, что мост через реку Чечва восстановят до конца года.

Кабмин выделит 25 млн гривен на мост в Ивано-Франковской области, который обрушился год назад
Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область
Фото: Пресс-служба президента

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Владимир Зеленский принял участие в совещании по вопросам восстановления мостов и мостовых переходов, поврежденных наводнениями. Президент осмотрел разрушенный стихией мост через реку Чечва в Калушском районе, который соединяет села Долгое-Калушское и Пийло.

Об этом сообщается на сайте президента.

По словам Зеленского, восстановление этого моста начнется после 14 августа.

"Деньги нашли. 14 августа откроются возможности на 25 млн гривен. Новый глава областной государственной администрации заверил, что до конца года этот мост будет восстановлен. Это очень быстро", - заявил президент.

Как уточнил новоназначенный глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль, выделение средств согласовал правительственный комитет. Ожидается, что 14 августа Кабинет министров примет окончательное решение по этому вопросу.

Работы начнутся после поступления финансирования.

Напомним, мост через Чечву обвалился в июле прошлого года. Он был построен в 60-х годах прошлого века. Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009-2010 годах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также