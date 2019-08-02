Кабмин выделит 25 млн гривен на мост в Ивано-Франковской области, который обрушился год назад

У Зеленского сообщили, что мост через реку Чечва восстановят до конца года.

Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Владимир Зеленский принял участие в совещании по вопросам восстановления мостов и мостовых переходов, поврежденных наводнениями. Президент осмотрел разрушенный стихией мост через реку Чечва в Калушском районе, который соединяет села Долгое-Калушское и Пийло.

Об этом сообщается на сайте президента.

По словам Зеленского, восстановление этого моста начнется после 14 августа.

"Деньги нашли. 14 августа откроются возможности на 25 млн гривен. Новый глава областной государственной администрации заверил, что до конца года этот мост будет восстановлен. Это очень быстро", - заявил президент.

Как уточнил новоназначенный глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль, выделение средств согласовал правительственный комитет. Ожидается, что 14 августа Кабинет министров примет окончательное решение по этому вопросу.

Работы начнутся после поступления финансирования.

Напомним, мост через Чечву обвалился в июле прошлого года. Он был построен в 60-х годах прошлого века. Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009-2010 годах.