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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров

В столице Украины снова "устал" мост.

Фото: Кличко - мер

В Киеве в пятницу, 2 августа, упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный", где выложили видео, на котором видны обломки, лежащие под мостом, и полицейский катер рядом с ними.

Пресс-служба Киевгорадминистрации сообщила, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3 (несудоходный прогон).

Мост безопасен для пешеходов, он находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост".

Приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту, идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Напомним, что, по данным городских властей, по состоянию на июль 2018 года в Киеве было 75 аварийных мостов.

С тех пор Шулявский путепровод разобрали полностью и сейчас строят заново, еще два - Борщаговский путепровод и мост Метро через Русановский пролив находятся на реконструкции.

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