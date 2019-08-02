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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Николаевской области на ж/д путях протекла цистерна с бензолом

По результатам исследования, опасного вещества сверх допустимой концентрации в воздухе не обнаружено.

​В Николаевской области на ж/д путях протекла цистерна с бензолом
Фото: mk.dsns.gov.ua

На станции железнодорожной Колосовка в Николаевской области из цистерны вместимостью 60 тонн произошла незначительная утечка химического вещества.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"2 августа в 08:45 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС поступило сообщение о том, что на станции Колосовка в Веселиновском районе из запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн происходит незначительная утечка химически опасного вещества (возможно бензола)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цистерна отведена за пределы населенного пункта - на резервные пути. Задержек поездов нет.

Фото: mk.dsns.gov.ua

На место прибыло отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части и передвижная химико-радиологическая лаборатория аварийно-спасательного отряда ГосЧС. Также ожидается прибытие аварийной бригады представителя фирмы-владельца.

Фото: mk.dsns.gov.ua

"Группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено", - сообщили в ГосЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, ранее, 28 июля, на заводе в Запорожье произошла утечка тетрахлорида титана. Спасатели утверждают, что испарения химических веществ не вышли за пределы цеха.

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