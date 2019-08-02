​Минувший июль в Киеве стал самым холодным с начала века

Минувший июль в Киеве стал самым холодным с 2000 года.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Среднемесячная температура в июле составила +19,8°С, это на полградуса выше климатической нормы. При этом во второй декаде температура была на 1,9°С ниже климатической нормы.

Самая низкая температура была зафиксирована 11 июля, когда под ранок она опустилась до +11,5°С. Самая высокая температура была 1 июля, тогда воздух прогрелся +33,0°С.

Напомним, что июнь, наоборот, в Киеве стал самым жарким с 1881 года. Климатологи подсчитали, что среднемесячная температура в июне превысила норму более чем на 5 градусов.